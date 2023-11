Landesklinikum Gmünd wegen Brandes teilweise evakuiert

Im Landesklinikum Gmünd ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich wurden 18 Personen in einem anderen Teil des Objekts in Sicherheit gebracht. Es gab demnach zwei Leichtverletzte. 60 Mitglieder von neun Feuerwehren waren im Einsatz, der Brand war nach weniger als einer Stunde unter Kontrolle.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Neun Feuerwehren waren im Waldviertel im Einsatz