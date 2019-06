Landeskriminalamt ermittelt nach Flugzeugabsturz in Kärnten

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Sonntagnachmittag in Wolfsberg hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Das Unglück hatte sich kurz nach dem Start der Cessna ereignet: Die Maschine stürzte in einen Acker, der 63-jährige Pilot wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

SN/APA (FEUERWEHR WOLFSBERG)/UNBEKA Das Kleinflugzeug hatte nach dem Start an Höhe verloren