Bauern klagen über Müllschwemme im Frühling

Müll aus fahrenden Autos landet oft auf Feldern und Wiesen. Das sorgt für Ärger bei den Bauern.

Gegen achtlose Müllentsorgung: In Kärnten stellt der Bauernbund Tafeln gegen Littering auf.

Tschickstummel, Plastikflaschen, Jausensackerl - all das gehört in den Müll, nicht daneben. Das achtlose Wegwerfen von Abfall, das sogenannte "Littering", tritt besonders an stark befahrenen Straßen auf. Autofahrer werfen ihren Müll zum Fenster hinaus und das ärgert die Bauern. Grundstückseigentümer sind nämlich selbst fürs Wegräumen verantwortlich.

"Vor allem Plastik ist ein Problem"

Bauern seien keine Müllabfuhr, hieß es kürzlich vom oberösterreichischen Bauernbund. "Vor allem Plastik ist ein Problem", sagt Michael Harant. Der Müll sei oft extrem ...