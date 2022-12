Lange Haftstrafen für Mord an Leonie

Staatsanwältin: "Ein Urteil mit Signalwirkung. Mädchen sind kein Freiwild".

Freitag, 17.34 Uhr, Landesgericht Wien: Einer der spektakulärsten Strafprozesse der jüngsten Vergangenheit endete nach sieben Verhandlungstagen, die sich über mehr als zwei Monate erstreckten, mit einem Urteil: Jene drei jungen Afghanen, denen der Tod der 13-jährigen Leonie angelastet wurde, erhielten 19 und 20 Jahre sowie lebenslange Haft. Den 24-jährigen Erstangeklagten sprachen die Geschworenen wegen Mordes schuldig, die beiden jüngeren wegen Mordes durch Unterlassung. Das Urteil ist vorläufig nicht rechtskräftig.

Bereits viele Stunden vor der Urteilsverkündung hatte die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer die Höchststrafe für die Beschuldigten gefordert und davon gesprochen, dass es sich im Grunde um Mord handelte - obwohl dieser zu Beginn ursprünglich gar nicht angeklagt war. Die Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren standen wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung mit Todesfolge vor Gericht. Sie sollen am 26. Juni 2021 der 13-Jährigen aus dem Bezirk Tulln in einer Wiener Wohnung eine Überdosis Ecstasy verabreicht haben, um sie gefügig zu machen. Danach vergingen sich alle drei Beschuldigten an dem Mädchen. Wenig später war Leonie erstickt.

Der letzte und entscheidende Verhandlungstag ließ bei den Beteiligten im Gerichtssaal noch einmal die Emotionen hochgehen. Schon vor Beginn hatte sich rund um den Eingang zum Gerichtssaal 303 im Wiener Straflandesgericht eine Menschentraube gebildet, grell ausgeleuchtet von zahlreichen Fernsehkameras. In ihrem Schlussplädoyer ließ die Staatsanwältin keinen Zweifel daran, dass es sich bei der Tat um eine mehrfache, überaus brutale Vergewaltigung des 13-jährigen Opfers handelte, der von den Angeklagten davor eine laut Gutachten dreifach tödliche Überdosis Ecstasy verabreicht worden war, um sie gefügig zu machen.

Ein letztes Mal musste die Vertreterin der Anklagebehörde den Geschworenen sämtliche Details jener Nacht schildern, in der Leonie zu Tode kam. Sie erinnerte an jenes Handyvideo, das einer der Angeklagten in der Tatnacht um 5.57 Uhr gedreht hatte. "Es sind Bilder, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt." Darauf zu sehen ist die Leonie, wie sie nackt und reglos am Bett liegt. Zu diesem Zeitpunkt durchlebte die 13-Jährige bereits ein Martyrium, an dessen Ende ein erfolgloser Todeskampf stand. Es habe sie "fassungslos gemacht, was die drei Afghanen im Lauf des Prozesses von sich gegeben hätten. Da war keine Spur von Reue", ging die Staatsanwältin mit den Beschuldigten hart ins Gericht. Dass es sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt habe, wie alle drei Angeklagten ausgesagt hatten, sei "eine Verhöhnung des Opfers".

Die Schlussworte der Staatsanwältin sorgte bei den vier Verteidigern für teils heftige Reaktionen. Denn die Anklägerin betonte, das Urteil müsse "Signalwirkung haben, dass junge Mädchen und Frauen kein Freiwild sind".

Nachdem die Vertreter der Hinterbliebenen den Geschworenen ins Gewissen redeten, sie seien "in der Verantwortung für all die Mädchen und Frauen, die nicht die Chance haben, einen solchen Prozess zu führen", konterten die Anwälte der Afghanen scharf: "Das ist nicht der Nationalrat, das ist ein Gerichtssaal", polterte Sebastian Lesigang. Und Kollege Andreas Schweitzer beklagte die mehr als ein Jahr andauernde Vorverurteilung der Angeklagten durch die Medien.

Das letzte Wort hatten schließlich die drei jungen Afghanen. Sie entschuldigten sich unisono "bei allen Österreichern" und den Hinterbliebenen und versicherten, es sei keine Absicht gewesen, dass jemand stirbt. Man habe sogar versucht, das Leben von Leonie zu retten, als man ihr Orangensaft verabreichte, sie abduschte und zu guter Letzt "an die frische Luft" brachten, um sie dort auf einem Grünstreifen an einen Baum zu lehnen und die Rettung zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt, kurz vor 7.00 Uhr in der Früh, kam für Leonie längst jede Hilfe zu spät.