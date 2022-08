Langwierige Ermittlung zu Identitäten nach Schlepper-Unfall

Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland mit drei Toten gestaltet sich die Ermittlung der Opfer-Identitäten "äußerst schwierig", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Montag zur APA. Inzwischen wurden sechs der 17 Verletzten aus der Spitalsbehandlung entlassen. Laut Marban handle es sich dabei ausnahmslos um Syrer, was jedoch nicht unbedingt bedeute, dass die gesamte Gruppe syrischer Herkunft sei.

Bisher sechs Syrer aus Krankenhaus entlassen