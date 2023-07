Vor 25 Jahren, am 17. Juli 1998, ereignete sich das Grubenunglück von Lassing, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen und nur ein Bergmann überlebte. Eine Rückkehr.

Jetzt und hier, an diesem Ort, hebt er wieder den Kopf, der Erinnerungshund. Und hört: Frösche! Damals, in diesen Tagen rund um den 17. Juli 1998, hockten Hunderte davon in der Wiese nahe der Unglücksgrube und quakten schrill in die ...