Laut AGES kaum Corona-Risiko beim Skifahren

Die Gefahr, sich beim Skifahren mit dem Corona-Risiko anzustecken, ist offenbar geringer als in der Diskussion oft dargestellt. AGES-Infektionsepidemiologin Daniela Schmid fand, wie der "Standard" berichtete, in den bisher erhobenen Daten jedenfalls keine überzeugenden Hinweise für ein erhöhtes Risiko: "Die Clusteranalysen zeigen so gut wie keine Fälle, wo die Ansteckung während der Aktivität des Skifahrens passiert ist", so die Expertin gegenüber der Tageszeitung.

SN/APA/BARBARA GINDL Clusteranalysen zeigen so gut wie keine Fälle