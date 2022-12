Ein Weihnachtswunder, das Fragen aufwirft

Der Abgang einer Lawine in Lech nahm ein halbwegs glimpfliches Ende. Doch hätte die Piste nicht nach einer fehlgeschlagenen Lawinensprengung gesperrt sein müssen?

Es war ein Lawinenabgang, dessen Ausgang Gerhard Lucian, der Bürgermeister von Lech am Arlberg, als Weihnachtswunder bezeichnete. Denn die anfangs befürchtete Katastrophe war größtenteils ausgeblieben: Am Sonntagnachmittag löste sich am 2720 Meter hohen Trittkopf oberhalb der Skipiste Nr. 134 (Balmen) eine Lawine, deren Ausläufer auch die Piste in Mitleidenschaft zog. Auf einer Länge von 500 bis 600 Meter. Anfangs galten zehn Skifahrer als vermisst - woraufhin eine riesige Suchaktion mit hunderten Helfern startete. Dabei wurde ein schwer verletzter Deutscher (46) geborgen. Der Zustand des Mannes, der auf die Intensivstation der Klinik Innsbruck gebracht wurde, galt am Montag als stabil. Vom Rest der Vermissten fehlte zunächst jede Spur.

Die große Katastrophe blieb aus

Es waren bange Stunden des Suchens, Wartens und Hoffens, bis sich schließlich herausstellte, dass es keine weiteren Opfer gab - die Skifahrer aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Kroatien, Bosnien und den USA waren mit maximal leichten Blessuren ins Tal abgefahren. Warum sie sich nach dem Lawinenabgang nicht mit der Polizei oder Lift-Verantwortlichen in Verbindung setzten, können sich viele nicht erklären: "Wahrscheinlich war es eine Mischung aus Schock und Nachlässigkeit", mutmaßte Hermann Fercher vom Lech/Zürs-Tourismus.

Rätselhaft bleibt vorerst auch, warum die Lawine überhaupt abgegangen ist. Denn noch in der Früh war an jener Stelle, wo Stunden später die Staublawine zu Tal raste, zur Sicherheit eine Sprengung vorgenommen worden. "Da ist aber fast nichts abgegangen", sagte Bürgermeister Lucian, der auch Leiter der örtlichen Lawinenkommission ist, am Montag im SN-Gespräch. "Der Betriebsleiter der Liftanlage spricht sich mit Skilehrern und Bergführern ab - die kennen die Situation. Die machen das eigentlich sehr sehr gut", beschreibt Lucian das übliche Prozedere.

Die gefährlichste Warnstufe

Was am Sonntag erschwerend hinzukam: Es herrschte Lawinenwarnstufe 3. "Die Dreier ist immer die gefährlichste, denn bei 4 und 5 werden sowieso viele Pisten gesperrt." Warnstufe 3 ("Erhebliche Lawinengefahr") sei ein Grenzfall. Lucian: "Der Begriff ,erheblich' sagt halt schon was aus."

Die Alpinpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen - unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sie wird zu klären haben, ob der Lawinenabgang nach der Sprengung lediglich zeitverzögert erfolgte. Und ob man die Piste danach nicht möglicherweise hätte sperren müssen. Der Leiter des Alpindienstes Vorarlberg, Rainer Fitz, war am Stefanitag nicht erreichbar.

Montagmittag endete schließlich auch die sogenannte Sicherheitssuche. Weitere Verschüttete wurden, wie erwartet, nicht gefunden. Insgesamt standen acht Hubschrauber aus Vorarlberg und Tirol sowie rund 200 Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen im Dauereinsatz. "Heute sind noch 55 Leute vom Bundesheer samt Hundestaffel gekommen", ergänzte Bürgermeister Lucian am Montag.

Dass all das vermieden hätte werden können, wenn die Skifahrer rechtzeitig Entwarnung gegeben hätten, scheint vorerst kein Thema. "Die Freude überwiegt. Klar gibt's hohe Kosten. Aber die scheut man ja auch nicht, wenn Menschen in Gefahr sind." Wie hoch diese Kosten sein werden, weiß Lucian nicht: "Keine Ahnung, das kann ich nicht einschätzen." Es werde wohl eine Aufteilung zwischen Gemeinde und Land geben.