Lawinenexperte: "Gefahr war genau beschrieben"

Neun Menschen starben binnen Tagen bei Lawinenabgängen im Westen Österreichs. Ein Lawinenexperte und ein Notfallpsychologe erklären, was die Lage am Berg so explosiv macht.

Kein Durchschnaufen in den Bergen. Kaum hat sich die Neuschneedecke von vergangener Woche etwas gesetzt, überquert schon die nächste Kaltfront aus Nordwest das Land. Claudia Riedl, Lawinenmeteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg, erwartet für Montag stürmisches Schlechtwetter mit Windspitzen von über 100 Stundenkilometern auf den Bergen. Die ZAMG rechnet mit heftigen Schneeschauern ab 800 Metern Seehöhe und 20 bis 40 Zentimetern Neuschnee. Durch den frischen Triebschnee und die Schneeverwehungen werde die Lawinengefahr wieder erheblich ...