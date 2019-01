Bauern in einem abgelegenen Seitental liegen im Clinch mit der Gemeinde Gries am Brenner.

Fast zwei Wochen war der Landwirt Benjamin Kerschbaumer aus Gries am Brenner auf seinem Hof im abgelegenen Venntal eingeschlossen. Wegen Lawinengefahr blieb die Straße zu den beiden Höfen in rund 1500 Metern Seehöhe gesperrt, ehe sie am vergangenen Wochenende wieder freigegeben wurde. Kerschbaumers Familie war zu einem günstigen Zeitpunkt ausgeflogen worden und kam bei Freunden und Verwandten unter.