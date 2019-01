Lawinengefahr in Teilen Niederösterreichs weiter groß

Starker Schneefall und teils stürmischer Wind haben am Samstag wie erwartet den Großteil Österreichs in Atem gehalten. Große Lawinengefahr, Straßensperren, Evakuierungen von Ortschaften, abgeschnittene Dörfer und Staus waren die Auswirkungen. Eine Entspannung der Situation war zunächst nicht in Sicht.

Die Lawine ging kurz vor 13.00 Uhr bei der Schützingalm in Thumersbach bei Zell am See ab. Ein Einsatz mit Rettungshubschraubern war nicht möglich. So stiegen Bergretter aus Saalfelden und Zell am See sowie Hundeführer-Teams zu Fuß auf, bis sie den Einheimischen unterkühlt, aber sonst unverletzt bargen. Der Mann wurde vollständig unter den Schneemassen verschüttet, er hatte aber eine ausreichende Atemhöhle und konnte selbst telefonisch Hilfe anfordern. Bergretter mussten rund eine Stunde zu Fuß zur Unglücksstelle aufsteigen.

Besonders prekär war die Lage nach wie vor in der Obersteiermark. Es gab neue Straßensperren, vor allem im am stärksten betroffenen Bezirk Liezen. Die Experten beurteilten die Lawinengefahr in den nördlichen Landesteilen weiterhin mit "groß", also Stufe vier der fünfteiligen Skala.

Laut einem Bericht der Landeswarnzentrale Steiermark wurde etwa die Ennstal Bundesstraße (B320) zwischen Trautenfels und Espang gesperrt. In Wildalpen wurden die Straßen nach Hinterwildalpen und Rothwald gesperrt, ebenso die Hochschwabstraße nach Weichselboden. Hier sind nun rund 100 Personen eingeschneit. In Schladming wurden die Straßen ins Ober- und Untertal gesperrt. Weiters nicht passierbar ist die Straße zwischen Ober- und Unterlaussa in St. Gallen, der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (Oberösterreich) und im Bezirk Weiz der Pfaffensattel zwischen Semmering und Rettenegg.

Die bereits in den vergangenen Tagen verfügten Straßensperren blieben weitgehend aufrecht. Mehrere Ortschaften sind weiter eingeschneit und nicht über Straßen erreichbar. Die Straße auf die Planneralm wurde am Vormittag vorübergehend geöffnet, um eingeschlossenen Touristen die Abreise zu ermöglichen. Im Laufe des Tages kamen mehrere Straßensperren dazu, so die Straße über den Triebenpass zwischen Trieben und St. Johann am Tauern (Bezirk Murtal), weiters die Verbindungsstraße zwischen Döllach und Ketten nahe Liezen und die Zufahrt nach Zwanzenbichl (Gemeinde Landl). In der Ortschaft St. Johann am Tauern in der Gemeinde Pölstal wurden wegen der großen Lawinengefahr 14 Häuser evakuiert. In Hohentauern waren rund 550 Personen eingeschlossen.

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten auch für Unfälle. Bei Mürzzuschlag etwa wurde ein 26-jähriger Pkw-Lenker verletzt, er war er auf einem Forstweg stecken geblieben. Als er versuchte zurückzuschieben, geriet der Pkw über die Böschung, überschlug sich mehrmals und kam nach rund 40 Metern zum Stillstand. In Kärnten kam auf der Hochrindl Landesstraße eine 24-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern und krachte gegen einen Baum. Die Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Bei einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Gänserndorf kam eine Person ums Leben, weitere vier wurden verletzt.

Ein 55-Jähriger blieb mit seinem Pkw wegen Schneerillen auf dem Bahnübergang Weißenbach in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) stecken. Der Lenker und ein Zeuge konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, bevor ein Zug den Pkw erfasst und rund 50 Meter mit sich schob. Der Lokführer und die etwa 50 Passagiere blieben laut Polizei ebenfalls unverletzt.

Mit einer Entspannung der Lawinensituation war vorerst nicht zu rechnen. Laut Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sollen die Schneefälle wie auch der Wind in der Steiermark am Samstag wie am Sonntag anhalten, auch für den Kärntner Bezirk Spittal ist weiterer Neuschnee vorhergesagt. Die Lawinengefahr in den nördlichen Teilen der Steiermark und im Nordwesten Kärntens bleibt groß bzw. erheblich (Stufe vier bzw. drei). In der Steiermark könnte sie bis zum Sonntag noch ansteigen.

Das Wetter und der Rückreiseverkehr aus den Weihnachtsferien sorgten für zahlreiche Staus. Hauptbelastet waren nach Angaben des ÖAMTC die Verbindungen von Ungarn Richtung Deutschland, speziell in Nieder- und Oberösterreich. So wurde die Wiener Außenringautobahn (A21) am Vormittag wegen hängen gebliebener Lkw gesperrt. In Oberösterreich behinderten hängen gebliebene Lkw den Verkehr auf der Innkreisautobahn (A8) Richtung Suben, mehrere Kilometer Stau waren die Folge, so der ÖAMTC. Behinderungen und Staus gab es auch auf der Westautobahn (A1) im Seengebiet.

Wegen Lawinengefahr infolge extremer Schneefälle ist am Samstagnachmittag (17:30 Uhr) die Pass Gschütt Straße (B166) zwischen Salzburg und Oberösterreich gesperrt worden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gosau-Mühle und Gosau, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung mit. Die Lawinenkommission Gosau werde am Sonntag um 8.00 Uhr die Lage neu beurteilen.

Die B166 verbindet das Innere Salzkammergut rund um den Hallstätter See über den 957 Meter hohen Pass Gschütt mit dem Bundesland Salzburg. Auch die nördliche Zufahrt in die Welterberegion ist am Samstagnachmittag (15:45 Uhr) wegen Lawinengefahr erheblich erschwert worden. Die Salzkammergutstraße (B145) wurde von der Lawinenwarnkommission Ebensee bei Kösslbach für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung sei über das Weißenbachtal eingerichtet worden. Die Bahnstrecke der ÖBB am anderen Traunufer sei von der Sperre nicht betroffen, hieß es.

Zu Mittag waren in Ebensee drei Lawinen niedergegangen, von denen eine auf einer Breite von 15 Meter die Langwieserstraße mit 3,5 Meter hohen Schneemassen bedeckte. 25 Mann des Bergrettungsdienstes Ebensee hätten den Lawinenkegel untersucht und keine Hinweise auf verschüttete Personen oder Fahrzeuge gefunden. Auch die Langwieserstraße sei gesperrt worden.

In Tirol und Vorarlberg blieb die Lawinengefahr weiterhin angespannt. Bis Sonntag soll sie weiträumig die Stufe 4 erreichen. Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen", hieß es in den beiden Lawinenwarndiensten.

Der Wintereinbruch beeinträchtigte auch den Schienenverkehr. Laut der ÖBB waren auf der Strecke zwischen Stainach-Irdning und Schladming wegen der hohen Lawinengefahr keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

