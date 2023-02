Lawinengefahr in Teilen von NÖ und der Steiermark

In Teilen von Niederösterreich ist die Lawinengefahr auch am Freitag als groß eingeschätzt worden. Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala galt laut Warndienst in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. "Ergiebige Neuschneemengen und stürmischer Wind" sorgen dort für eine "heikle" Situation, wurde betont. In der Steiermark spannte sich die Lage weiter an. In fast der gesamten Obersteiermark herrschte großes Lawinenrisiko.

SN/APA/BFKDO BADEN/STEFAN SCHNEIDER Schnee sorgt aktuell in weiten Teilen für glatte Fahrbahnen