Lawinengefahr in Tirol sinkt auf erheblich

Die Lawinengefahr in Tirol ist am Donnerstag wieder auf "erheblich", also Stufe 3 der fünfteiligen Skala, gesunken. Trotzdem seien die schon etwas älteren Triebschneeansammlungen mit Vorsicht zu beurteilen, warnten die Experten. Diese können oberhalb von rund 2.200 Meter vor allem in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.

Lage in Tirol entspannt sich weiter