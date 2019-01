Lawinengefahr sinkt weiter

Die Lawinengefahr in Tirol, Vorarlberg und Steiermark ist am Donnerstag wieder auf "erheblich", also Stufe drei der fünfteiligen Skala, gesunken. Trotzdem seien die schon etwas älteren Triebschneeansammlungen mit Vorsicht zu beurteilen, warnten die Experten. Wintersportler werden zu äußerster Zurückhaltung gemahnt. Unerfahrenen wurde empfohlen, auf den geöffneten Routen zu bleiben.

Mit spontanen Lawinenabgängen müsse weiterhin gerechnet werden. An steilen Grashängen seien unterhalb von rund 2.400 Metern außerdem viele mittlere und vereinzelt auch große Gleitschneelawinen möglich. Vorsicht sei vor allem auch in Hängen mit Gleitschneerissen geboten. Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit abgehen, so die Experten. Skitouren würden Vorsicht und Zurückhaltung erfordern.

In Salzburg stürzte ein Snowboarder am Mittwochnachmittag in Saalbach-Hinterglemm im Bereich des Schattbergs in ein zwei Meter tiefes Schneeloch. Der 50-Jährige blieb dabei unverletzt, konnte sich aber selbst nicht mehr befreien. Bergretter und Alpinpolizisten bargen den Mann, der dann selbst ins Tal abfahren konnte, berichtete die Salzburger Polizei. Direkt neben Bäumen hatte sich der Hohlraum im Schnee gebildet. Als ihn der Snowboarder befuhr, bracht der darüber liegende Schnee mitsamt dem Wintersportler ein.

Fast zur selben Zeit war ein anderer Snowboarder im Bereich Schönleiten bei der Abfahrt im Tiefschnee stecken geblieben. Pistenretter und Alpinpolizisten bargen den 29-Jährigen, der danach ebenfalls selbstständig weiterfahren konnte.

Das wegen der hohen Lawinengefahr auf der Zufahrtsstraße seit vergangenem Freitag geschlossene Berghotel Rudolfshütte im Salzburger Pinzgau wird am Samstag wieder den Betrieb aufnehmen. Die Landesstraße in das Stubachtal ist am Mittwoch nach einem Sichtflug der Lawinenwarnkommission wieder freigegeben worden. Aus Sicherheitsgründen waren in der Vorwoche die 350 Hotelgäste ins Tal begleitet worden.

In Vorarlberg gab es im Verkehr praktisch keine Behinderungen mehr, sämtliche Hauptverbindungen - darunter der Arlbergpass - waren frei befahrbar. Vorerst weiterhin gesperrt blieb die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck, für die ein Schienenersatzverkehr eingerichtet war. Reisende mussten aber Verzögerungen bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

In der Steiermark sank die Lawinengefahr über 1.500 Meter Seehöhe auf Stufe drei. Unter der Baumgrenze war die Gefahr auf Stufe zwei - "mäßig". Laut dem Lawinenwarndienst sei mit dem neuerlichen Sinken der Temperatur die Gefahr von sehr großen, spontanen Schneebrettlawinen deutlich zurückgegangen. Die Hauptprobleme waren spontane Gleitschneelawinen, die in allen Höhenlagen aus steilen Wiesenhängen abgehen können, sowie der störanfällige Triebschnee in den Hochlagen und bis in bewaldete Bereiche hinunter, der schon durch geringe Zusatzbelastung gestört werden kann.

Durch die Aufhebung mehrerer Straßensperren befanden sich Donnerstagfrüh noch rund 260 Menschen in schwer zugänglichen Bereichen, hieß es aus dem Büro von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ). Neben aufgehobenen Evakuierungen in Stainach-Pürgg und Mitterberg-St. Martin waren auch die Altausseer Ortsteile Scheiben, Moos und Posern wieder offen. Vereinzelte Straßen blieben allerdings wegen Lawinengefahr immer noch gesperrt - zum Beispiel der Pfaffensattel zwischen Rettenegg und Spital am Semmering, das Niederalpl von der Passhöhe bis Aschbach oder der Zellerrain bei Mariazell. Die meisten noch schwer erreichbaren Menschen befinden sich im Raum Johnsbach und Planneralm sowie einige in der Ramsau. Eine Erkundung des Raums Johnsbach im Gesäuse mit einem Hubschrauber war für Donnerstagvormittag geplant.

