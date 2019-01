Lawinengefahr steigt weiter massiv an

Die starken Schneefälle halten an. In der Steiermark ist die höchste Lawinenwarnstufe bereits erreicht.

Die Lawinensituation in Österreich spitzt sich zu. In weiten Teilen des Landes gilt bereits die Lawinenwarnstufe 4, die zweithöchste. In der Steiermark ist in den Nordalpen die Stufe 5 und damit die höchstmögliche Gefahrenstufe erreicht worden. Auch in den kommenden Tagen sind weitere ergiebige Schneefälle angesagt. Bis zu einem Meter Neuschnee wird erwartet. Es ist relativ selten, dass die Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen wird.