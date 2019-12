Lawinensituation im Westen bleibt noch angespannt

In höheren Lagen besteht in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg am Samstag weiterhin verbreitet erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3, in tieferen Lagen mäßige Lawinengefahr der Stufe 2. Triebschnee der vergangenen Tage ist dabei die Hauptgefahr. Die Tendenz sei allerdings "fallend" für die kommenden Tage, informierten die Lawinenwarndienste am Wochenende.

SN/APA/BARBARA GINDL Lawinenwarndienste rechnen mit Schneebrettern