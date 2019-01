Lawinenunglück in Lech: Der vierte tote Skifahrer wurde geborgen

Nun ist es traurige Gewissheit: Bei dem Lawinenunglück am Wochenende am Arlberg sind vier Männer ums Leben gekommen.

Drei der Verunglückten wurden bereits am Wochenende unter den Schneemassen tot entdeckt, am Mittwoch wurde der vierte Tote gefunden.

Anzeige

Die Variantenfahrer waren den sogenannten Langen Zug nördlich der Rüfikopf-Seilbahn in Lech am Arlberg hinuntergefahren. Die Skiroute zählt zu den steilsten Abfahrten Österreichs. Der Einstieg befindet sich in einer Höhe von 2049 Metern. Am Ende beträgt die Seehöhe 1676 Meter. Der Höhenunterschied beläuft sich auf 373 Meter - bei einer Länge von 852 Metern.

Trotz hoher Lawinengefahr und -sperre waren die vier deutschen Skifahrer gestartet. Eine tödliche Entscheidung. Die Sportler wurden von einer Lawine erfasst. Die Bergrettung konnte drei Männer unter den Schneemassen orten und bergen. Die Suche nach dem vierten Skifahrer musste wegen der starken Schneefälle und der Lawinengefahr abgebrochen werden.

Bei den drei Toten soll es sich um Variantenfahrer aus Oberschwaben im Alter von 32, 36 und 57 Jahren gehandelt haben. Der vierte, nun geborgene Wintersportler ist 28 Jahre alt und stammt ebenfalls aus Süddeutschland. Nach Angaben der Polizei waren sie alle gut ausgerüstet, auch mit Lawinenairbags. Diese wurden von den Skifahrern zwar noch ausgelöst, trotzdem wurden sie von den Schneemassen verschüttet.

Quelle: SN