Leben ohne Strom

Benzinbetriebene Generatoren waren für Tausende Kärntner in den vergangenen Tagen unentbehrlich. Um gänzlich ohne Strom zu leben, bedarf es jedoch besonderer Umstände.

Um die 10.000 Haushalte mussten in der nun zu Ende gehenden Woche in Kärnten ohne Strom ausharren. Und das oft über mehrere Tage. Föhnstürme und enorme Niederschläge richteten in Österreichs südlichstem Bundesland große Schäden an. Sie ließen nicht nur Bäche über die Ufer treten und Bäume wie Streichhölzer knicken - sie legten auch die Versorgung mit dem wohl notwendigsten Bestandteil modernen Lebens lahm: Elektrizität.