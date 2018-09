Lebensgefährtin gestand Mord in Wiener Hotelzimmer

Die Tötung einer jungen Deutschen in einem Hotelzimmer in Wien-Favoriten scheint geklärt. Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Sonntagabend der APA mitteilte, hat ihre 31-jährige Lebensgefährtin gestanden, die 25-Jährige erdrosselt zu haben. Ein Motiv ist schwierig auszumachen: Die Frau machte in den stundenlangen Einvernahmen einen sehr verwirrten Eindruck.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Die Hintergründe der Tat sind noch unklar