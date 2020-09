Lebenslänglich für 24-Jährigen wegen Mordes in Innsbruck

Nach einem besonders grausamen Verbrechen in einer Innsbrucker Wohnung mit einem Toten im April 2019 ist der 24-jährige erstangeklagte Inder am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er wird außerdem in eine Anstalt für geistigabnorme Rechtsbrecher eingewiesen, da Psychiaterin Adelheid Kastner eine Psychopathie diagnostiziert hatte.

SN/APA/BRIGITTE FORSTER Bei der Tat handelt es sich um einen "außergewöhnlichen Kriminalfall"