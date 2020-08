Jener 26-Jährige, der im Oktober in Kitzbühel fünf Menschen getötet haben soll, bekannte sich vor Gericht schuldig. Das Urteil der Geschworenen ist noch nicht rechtskräftig.

Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte und viele Tränen. Am Mittwoch musste sich jener 26-jährige Mann vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten, der am 6. Oktober in den frühen Morgenstunden seine Ex-Freundin (19), deren Bruder (23) und Eltern (51 und 59 ...