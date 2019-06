Lebenslang für 36-Jährigen nach Mord an Ehefrau in Tulln

Weil er seine um vier Jahre jüngere Ehefrau im Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln mit einem 21 Zentimeter langen Dolch erstochen haben soll, ist ein 36-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch gegen den mazedonischen Staatsbürger ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der 36-Jährige hat im Jänner seine Frau auf einem Parkplatz erstochen