Lebenslang nach Raubmord an Pensionistin in Ebergassing

Mit sechs zu zwei Stimmen hat ein Schwursenat am Korneuburger Landesgericht eine 44-jährige Angeklagte am Dienstag des Mordes und des Raubes schuldig gesprochen und sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Frau soll eine 64-jährige Pensionistin am 22. Jänner in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) getötet und einen Tresor mit 11.000 Euro an sich gebracht haben.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Höchststrafe wegen einschlägiger Vorbestrafung