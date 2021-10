Lebenslang und Einweisung für Mord an Wiener Trafikantin

Auf einem Video wurde gezeigt, mit welcher Kaltblütigkeit eine Trafikantin getötet wurde. Ihr Mörder erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

"Jetzt werden wir das Tatvideo zeigen. Wer es nicht sehen will, sollte bitte rausgehen", sagte die Richterin. Die Eltern, die Schwester und die beiden Brüder des Opfers verließen den Schwurgerichtssaal. Dann herrschte fünf Minuten lang gespenstische Stille im Raum. Schockstarre. Laienrichter wie Prozessbeobachter konnten kaum fassen, mit welcher Brutalität und Kaltblütigkeit eine 35-jährige Trafikantin in ihrem kleinen Geschäftslokal in der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund getötet wurde.

Ihr Lebenspartner, ein 47-jähriger Ägypter, rannte hinein, ließ den Rollbalken herunter, ging hinter den Tresen, schlug auf sein Opfer ein, nahm einen Kabelbinder und drosselte die zierliche Nadine minutenlang damit. Als sie sich danach noch bewegte, wiederholte er sein Tun. Danach übergoss er die Frau mit mitgebrachtem Benzin und zündete sie an. Der Psychiater Peter Hofmann diagnostizierte danach: "Das war eine inszenierte Hinrichtung. Er hat die Frau genau an ihrem geliebten Arbeitsplatz zu Tode gebracht." Dem Angeklagten attestierte der Sachverständige eine "völlige Befreiung von Empathie", ihm tue das Geschehene eigentlich nicht leid. Das bewies der 47-Jährige auch, als die Richterin wissen wollte, warum er sich das Video nicht ansehen wollte. Antwort: Er kenne es ohnehin.

Nachdem der Täter aus der brennenden Trafik geflüchtet war und die Tür hinter sich versperrt hatte, spielten sich am 5. März 2021 vor dem Lokal dramatische Szenen ab. Ein Passant schlug mit einem Einkaufswagen die Tür einen Spalt auf, eine Zeugin schilderte sichtlich berührt den Geschworenen, wie sie sich in den Rauchschwaden langsam vortastete. "Es war alles schwarz. Plötzlich tauchte eine Gestalt, diese Frau, auf." Und: "Sie wirkte entstellt. Ich habe gefürchtet, dass ich sie mit einer Berührung noch mehr beschädigen könnte."

75 Prozent der Körperoberfläche von Nadine waren durch die Hitzeeinwirkung verbrannt. "Es besteht kaum eine Chance, dass ein Mensch das überlebt", erklärte Gerichtsmediziner Christian Reiter. Die Trafikantin starb nach 30 Tagen im künstlichen Tiefschlaf an Multiorganversagen, nachdem zuvor noch das rechte Bein und der rechte Arm abgestorben waren und amputiert werden mussten.

Das - noch nicht rechtskräftige - Urteil der Geschworenen fiel einstimmig aus: Der Ex-Lebensgefährte des Opfers erhielt eine lebenslange Haftstrafe und wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.