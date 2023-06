Lebenslange Haft bei Mordprozess in Klagenfurt

Wegen zweifachen Mordes ist am Freitag eine 38-jährige Frau am Landesgericht Klagenfurt zu lebenslanger Haft und Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verurteilt worden. Der Rumänin wurde vorgeworfen, im vergangenen Jahr in Villach aus Rache und Eifersucht eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit dem Auto angefahren und getötet zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Die Angeklagte hatte Mutter und Sohn mit dem Auto gerammt