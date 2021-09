Lebenslange Haft für 66-Jährigen nach Bluttat in NÖ

Mit lebenslanger Haft hat am Freitag am Landesgericht St. Pölten ein Mordprozess gegen einen 66-Jährigen geendet. Der Mann soll seiner um zwei Jahre jüngeren Partnerin im April in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem Maurerfäustel wuchtige Schläge gegen die vordere Schädelregion versetzt und anschließend mit einem Messer tiefe Schnittverletzungen am Hals zugefügt haben. Der Schuldspruch ist bereits rechtskräftig.

