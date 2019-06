Lebenslange Haft und Einweisung wegen Mordes in NÖ

Lebenslange Haft und Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher hat das nicht rechtskräftige Urteil in einem zweitägigen Mordprozess gegen einen 43-Jährigen am Montag in Wiener Neustadt gelautet. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen, im Jänner seiner Ex-Lebensgefährtin vor ihrem Haus aufgelauert und sie erstochen zu haben. Zudem wurde er u.a. wegen Stalkings verurteilt.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Das Urteil ist nicht rechtskräftig