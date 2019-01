Lebensmittelmarkt in Niederösterreich überfallen

In Hollabrunn haben am Freitagabend zwei bewaffnete Räuber einen Lebensmittelmarkt überfallen und dabei Mitarbeiterinnen des Geschäfts gefesselt. Nachdem es die Täter nicht geschafft hatten, den Tresor zu öffnen, flüchteten sie ohne Beute, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht des ORF Niederösterreich.

SN/APA (Webpic)/hex Die Alarmfahndung blieb ohne Erfolg