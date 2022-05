Lebertransplantation bei Kinder-Hepatitis komplex und sicher

Für den Worst-Case-Fall einer Lebertransplantation wegen der neuartigen Hepatitis-Erkrankung bei Kindern, kann aus Innsbruck Positives berichtet werden. "In den vergangenen zehn Jahren haben wir kein einziges Kind bei der Operation oder unmittelbar danach verloren", sagte Stefan Schneeberger, Transplantchirugie-Leiter an der Innsbrucker Uniklinik, im APA-Interview. In Österreich werden nur in Innsbruck Transplantationen mit Lebendspenden durchgeführt.

SN/APA/KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lebendtransplantationen der Leber bei Kindern sind sehr erfolgreich