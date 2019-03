Legale Hanf-Zuchtanlage stand im Bezirk Baden in Brand

In der Lagerhalle eines Gewerbeparks in Ebreichsdorf im Bezirk Baden ist am Donnerstagabend eine legale Hanf-Zuchtanlage in Flammen gestanden. Der Brand wurde rasch gelöscht, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag entsprechende Medienberichte. Als mögliche Ursache für das Feuer gilt ein technischer Defekt in einer Zuchtlampe. Die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt.

/APA (dpa)/Patrick Pleul Legale Hanf-Plantage ging in Rauch auf