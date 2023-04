Lehrer in OÖ soll Schülerinnen sexuell belästigt haben

Die Bildungsdirektion Oberösterreich hat den Lehrer einer Mittelschule im Bezirk Linz-Land wegen des Verdachts, Schülerinnen sexuell belästigt zu haben, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Ein Mädchen hatte sich an die Schulleitung gewandt. Der Pädagoge soll Schülerinnen übergriffig berührt und ihnen in den Ausschnitt gestarrt haben, bestätigte die Bildungsdirektion am Donnerstag Medienberichte. Die Ermittlungen laufen, weiter Details wurden nicht bekannt gegeben.