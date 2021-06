Leiche an Tiroler Innufer - Anwalt zieht Motiv in Zweifel

Nachdem Montagabend am Innufer in Kufstein in Tirol die Leiche eines Mannes entdeckt worden war, zieht der Anwalt des 29-jährigen Beschuldigten nun das ursprünglich von seinem Mandanten angegebene Motiv in Zweifel. Dies berichtet der ORF Tirol am Freitag. Der Verdächtige hatte zunächst als Motiv angegeben, dass er ins Gefängnis wollte, nun soll er aber gesagt haben, dass er vom Opfer - ein 77-jähriger Einheimischer - in seiner Kindheit missbraucht worden war.

SN/APA/ZOOMTIROL In diesem Bereich am Innufer in Kufstein wurde die Leiche gefunden