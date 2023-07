Leiche bei Tiroler Inn: DNA-Ergebnis erst in ein paar Wochen

Im Fall einer am Sonntag auf einer Sandbank beim Inn in Reith im Alpbachtal in Tirol (Bezirk Kufstein) von einer Fußgängerin gefundenen, stark verwesten Leiche tappt die Polizei vorerst weiter im Dunkeln. Nach einer durchgeführten Obduktion könne man noch nicht sagen, ob es sich bei dem Leichnam um eine Frau oder einen Mann handelte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag zur APA.

BILD: SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Auf einer Sandbank wurde die Leiche gefunden