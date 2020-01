Leiche in Bachbett in Tirol gefunden

In Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Samstag ein lebloser Körper in der Aschauer Ache entdeckt worden. Bei dem Toten dürfte es sich um einen Deutschen handeln, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der online Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine, hieß es.

SN/APA/ZOOM.TIROL Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus