In der Stadt Salzburg ist am Freitag in der Früh eine tote Person in der Nähe des Leopoldskroner Weihers im Freien aufgefunden worden. "Beamte der Kommission für ungeklärte Todesfälle sind vor Ort", erklärte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. "Die Ermittlungen laufen." Derzeit könne sie keine weitere Angaben machen, sagte die Sprecherin.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Tote Person in der Mozartstadt entdeckt