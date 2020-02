In einem Keller in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei schloss Fremdverschulden nicht aus, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch der APA. Genaueres war vorerst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen waren im Gange.

Quelle: APA