Leiche in Kühltruhe: Mann hat "toten Freund dort abgelegt"

Massiver Gestank hat am Donnerstag zur Auffindung einer Leiche in Wien-Floridsdorf geführt. Der stark verweste Körper war in einer abgeschalteten Kühltruhe in einem Keller eines Hauses in der Mengergasse deponiert. Der Mieter des Abteils gab bei der Einvernahme an, seinen verstorbenen Freund dort abgelegt zu haben, wie die Polizei am Freitag berichtete.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Leiche in Plastiksäcken in Kühltruhe in diesem Kellerabteil gefunden