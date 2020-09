Leiche in Tiroler Keller: 55-Jähriger vor Gericht

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Keller in Kössen im Tiroler Unterland (Bezirk Kitzbühel) Mitte Februar muss sich am Dienstag, der 55-jährige tatverdächtige Ehemann am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Der Angeklagte soll seine 52-jährige Ehefrau wegen Geldproblemen mit einer Hundeleine erdrosselt haben. Zuvor soll die Frau im Zuge eines Streites über die Kellertreppe gestürzt sein und sich am Kopf verletzt haben.

