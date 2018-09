Leiche in Ungarn gefunden - offenbar abgängiger Steirer

Die ungarischen Behörden haben am Samstag einen Toten am Flussufer der Raab in Szentgotthard gefunden. Dabei könnte es sich um einen abgängigen Steirer handeln, der Anfang September auf dem Weg zu einem burgenländischen Bekannten verschwunden ist. Die burgenländische Polizei bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Burgenlandausgabe).

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei bestätigte einen Bericht der "Kronen Zeitung"