Eine männliche Leiche ohne Kopf und Gliedmaßen ist Freitagabend in Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) gefunden worden. Der Torso befand sich im Einlaufrechen des Donaukraftwerkes. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet. Die Polizei bestätigte der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" am Sonntag. Das Ergebnis der Obduktion werde für Montag erwartet.

Quelle: APA