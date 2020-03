Leichter Anstieg der Coronavirus-Fälle in Österreich

In Österreich sind mit Stand Freitag, 8.00 Uhr, 47 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das zeigten die Zahlen, die in der Früh auf der Homepage des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurden. Das bedeutet einen leichten Anstieg von drei Betroffenen. In welchen Bundesländern die neuen Fällen registriert wurden, war noch unklar.

SN/APA (AFP)/YASSER AL-ZAYYAT Sicherheitsstufe wurde erhöht