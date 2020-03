Leichter Rückgang der Influenza in Österreich

Die echte Grippe ist in Österreich weiter auf dem Rückzug: In der Vorwoche wurde ein leichter Rückgang der Influenzavirusaktivität verzeichnet, dennoch konnten noch in 41 Prozent der Sentinelproben entsprechende Viren nachgewiesen. 49 Prozent davon waren Influenza B Viren der Victoria Linie. Allein in Wien gab es 10.600 Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten.

SN/APA/BARBARA GINDL Allein in Wien gab es 10.600 Neuerkrankungen