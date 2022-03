Leichtes Erdbeben in Niederösterreich

Laut Erdbebendienst der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) ereignete sich am Sonntag um 22:27 Uhr in Niederösterreich, konkret rund drei Kilometer südwestlich von Arbesbach (Bez. Zwettl), ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,5.

Die Erschütterungen des Bebens, so ein ZAMG-Experte in einer Aussendung, "könnten im dünn besiedelten Epizentralbereich schwach bis deutlich verspürt worden sein". Vorerst waren beim Erdbebendienst allerdings noch keine Wahrnehmungsmeldungen aus der Bevölkerung eingelangt. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten.