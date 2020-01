Leichtes Erdbeben nördlich von St. Veit an der Glan in Kärnten

Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat am Freitag um 22:54 Uhr rund vier Kilometer nördlich von St. Veit an der Glan in Kärnten ein leichtes Erdbeben registriert. Es wies eine Magnitude von 1,7. Die Erschütterungen wurden "von einigen Personen im Raum Kraig als Zittern" wahrgenommen, teilte die ZAMG mit.

