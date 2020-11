Die Politik versucht unser Leben mit Corona bis ins Detail zu reglementieren, weil sie den Bürgern nicht vertraut. Das geht sicher schief.

Covid-19 ist dieser Tage die Todesursache Nummer eins in der Europäischen Union. 3000 Menschen stürben pro Tag an dem Virus, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diese Woche mit. Kein Wunder also, dass die Regierungen versuchen, die Ausbreitung des Virus mit allen Mitteln unter Kontrolle zu bringen.

Österreich ist da keine Ausnahme. Das Land befindet sich im Lockdown. Immer schärfer und immer detaillierter werden die Vorschriften. Dennoch scheint es so zu sein, dass die Maßnahmen nicht so gut ...