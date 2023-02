Berge sind mehr als ein Sportgerät

Die beste Ausbildung und Information nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. Es bleibt die Frage nach dem Warum.

Es ist die Wiederholung eines Albtraums. So wie auch Anfang Februar 2022 gab es am vergangenen Wochenende in Westösterreich eine Häufung von Menschen, die unter Lawinen ihr Leben lassen mussten. Acht Personen waren es. Sieben davon waren Tourengeher und Variantenfahrer.

Vergleichbar sind auch die Umstände. Jedes Mal gab es heftige Schneefälle, viel Wind und dann herrschte von einem Tag auf den anderen gutes Wetter mit viel Sonnenschein und glitzerndem Schnee. So wie es in den Prospekten und Clips ...