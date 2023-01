Der S-Link kann nur ein Anfang sein

Dass es den Öffi-Ausbau braucht, belegen Staus und lahme Busse. Dafür müssen Politiker über ihren eigenen Horizont hinausdenken.

Seit 40 Jahren diskutieren Politikerinnen und Politiker über die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn bis Hallein. So greifbar nah wie jetzt war dieses Projekt nie. Kommt das UVP-Verfahren ohne größere Verzögerungen über die Runden, soll noch in diesem Jahr mit den ersten Vorarbeiten begonnen werden. Nun hat die Projektgesellschaft eine Erhebung nachgelegt, die zeigen soll, dass Hunderte Millionen Euro an Investitionen nicht einfach in einem schwarzen Loch versenkt werden - sondern dass der Bau des S-Link auch ein kleines Konjunkturprogramm für ...