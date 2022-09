Die jungen Leute reagieren - und das ist gut so!

Der Generation Z wird oft mangelnder Leistungswille unterstellt. Dabei zeigen gerade die Fridays-for-Future-Proteste, wie aktiv diese Generation ist.

Am Freitag gehen in Österreich wieder Tausende junge Leute zur Rettung des Klimas auf die Straße. Weltweit sind es Millionen Jugendliche, die mit der Fridays-for-Future-Bewegung sympathisieren. Sie sind ein Positivbeispiel für die Generation Z - zu der alle ab 1997 Geborenen zählen: Oft wird ihnen nachgesagt, zu wenig Engagement zu zeigen. Es hat Greta Thunberg (Jahrgang 2003) gebraucht, um Schwung in den dahindümpelnden Klimaschutz zu bringen. Diese Bewegung hat mehr erreicht als viele Gipfel zuvor: Die Politik kann das Thema ...