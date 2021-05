Die Regierung lädt zu einem runden Tisch zum Thema häusliche Gewalt. Ohne zusätzliches Geld wird sich die Lage kaum verbessern.

Das Innenministerium veranstaltete nach den jüngsten Frauenmorden in Österreich eine eilends einberufene Sicherheitskonferenz, zu der auch die Frauen- und die Justizministerin geladen wurden. Nur auf die Vertreterinnen und Vertreter jener Organisationen, die sich seit Jahr und Tag in der Praxis mit Gewalttätern und ihren Motiven sowie mit der Not der Opfer befassen, hat die Politik vorerst einmal vergessen. Ein runder Tisch soll demnächst folgen. Es geht also um politische Effekthascherei.

