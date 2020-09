Es stumpft die Menschen ab und erschwert den Kampf gegen das Virus, wenn ständig neue Maßnahmen verkündet werden.

Es nervt. Langsam, aber sicher schaffen es die Politiker, dass die Bürgerinnen und Bürger die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie nicht mehr nachvollziehen können. Dies, obwohl eigentlich den meisten klar ist, dass die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich unter Kontrolle gehalten werden sollte. Wohin es führt, wenn man das nicht schafft, kann man derzeit in etlichen europäischen Staaten, wie Spanien und Frankreich, sehen. Dort steigt die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen an und damit auch ...